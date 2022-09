Incendio lungo la 131 Dcn, due canadair e un elicottero domano le fiamme

Ci sono voluti due Canadair, decollati dalla base di Olbia, oltre a un elicottero del Corpo forestale di Lanusei, per spegnere un incendio divampato questa mattina intorno alle 9,30 nelle campagne di Siniscola, in località San Giacomo, a ridosso della Statale 131 Dcn. Le fiamme sono partite dal bordo dell'arteria che porta da Nuoro verso Olbia. Il rogo è ora in fase di bonifica ma le operazioni sono state rese particolarmente difficili dal forte vento di ponente che, in un primo momento, aveva impedito agli elicotteri della flotta regionale di alzarsi in volo, oltre a complicare fortemente il lavoro delle squadre a terra. Secondo una prima stima del Corpo forestale, solo pochi ettari sarebbero andati in fumo.