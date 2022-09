Le fiamme sono scoppiate nella notte in via Lubiana a Carbonia e hanno colpito un magazzino adibito a deposito legname, mentre un'abitazione danneggiate. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è partito all'interno del deposito e si è velocemente propagato, danneggiando l'esterno dell'abitazione a cui era collegato. Sul posto, avvertitati dai residenti, sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias con due autobotti. Non si segnalano feriti.