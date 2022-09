Carlo III proclamato re: "Mia madre era un esempio di servizio senza egoismi"

Carlo è stato proclamato re, alle 10 ora locale (le 11 in Italia). La cerimonia si è tenuta nel palazzo di Saint James, due giorni dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II. Al termine della cerimonia il re ha tenuto il suo primo consiglio privato - la più antica assemblea legislativa funzionante del Regno Unito - accompagnato dalla regina consorte Camilla e da William. Il sovrano ha letto una dichiarazione personale sulla morte della regina. "Per tutti noi mia madre era un esempio di servizio senza egoismi - ha detto Carlo III - . Il regno di mia madre è stato senza precedenti e dobbiamo dimostrare gratitudine. Sono consapevole della grande eredità, doveri e responsabilità che mi lascia e nell'assumermi queste responsabilità combatterò per seguire l'esempio che è stato di mia madre, rispettando i principi costituzionali. Nell'adempiere a questi compiti sarò seguito dal Consiglio del Parlamanento. Confermo la mia volontà di continuare la tradizione di pagate le tasse come monarchia e assolvere i compiti che mi sono stati affidati".

Ora il programma prevede che, alle 15 ora italiana, Carlo III incontri l'arcivescovo di Canterbury a Buckingham Palace. A seguire ci sarà un incontro con la prima ministra Liz Truss. Alle 16 invece il Re incontrerà i leader dei partiti di opposizione. Alle 17 Carlo III vedrà il decano di Westminster a Buckingham Palace.

Sono iniziati intanto a Edimburgo i preparativi per l'arrivo del feretro della regina, previsto per questo fine settimana. Sono state chiuse le strade lungo il percorso che saranno attraversate dal corteo funebre. Il feretro di Elisabetta II rimarrà nella cattedrale di St. Giles fino a martedì, prima che la salma venga spostata a Londra.