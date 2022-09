Ciclista olandese travolto a Cagliari: è gravissimo

Un ciclista olandese di 59 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni dopo lo scontro frontale con una Ford Fiesta su viale Calamosca. La Polizia municipale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: bici e auto sono sotto sequestro. Secondo le informazioni raccolte finora, nel primo pomeriggio, il ciclista pedalava con accanto la moglie di 56 anni. L’auto percorreva la strada in senso opposto: l’impatto è stato violento e il 59enne, sbalzato dalla bici, è finito sul cofano della Ford. Il mezzo della donna è stato invece soltanto sfiorato. L’automobilista si è subito fermato per i soccorsi. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della municipale e un'ambulanza del 118. Il ciclista è stato trasportato con assegnato un codice rosso al Brotzu. In ospedale anche la moglie, che non ha riportato quasi nulla.