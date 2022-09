Compra l'auto sul web, ma la macchina non viene consegnata

Aveva scovato l'affare sul web, un fuoristrada a 31mila euro, un prezzo molto più basso del suo valore, e aveva già pagato in due tranche, ma l'auto non gli è stato mai consegnta. La vittima della truffa è un imprenditore cagliaritano di 54 anni, che quando a capito di essere stato truffato ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari si sono messi sulle tracce del truffatore, seguendo il flusso del denaro, con la collaborazione degli istituti bancari interessati, e risalendo all'utenza telefonica contattata dalla vittima per chiudere l'affare. Alla fine è stato identificato un 72enne romano, già conosciuto dalle forze dell'ordine.