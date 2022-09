Dei 2133 tamponi processati in 24 ore sono 259 quelli in cui è stata riscontrata una positività al covid in Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono gli stessi di ieri, 5 in tutto. I pazienti ricoverati in area medica sono 80 (+3), mentre scendono a 6543 i casi di isolamento domiciliare (-305). Si registra una vittima: un uomo di 81 anni, residente nella provincia di Sassari.