Contagi in leggera risalita e altri 4 morti in Sardegna

Aumentano lievemente i contagi Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche altri 4 decessi: un uomo di 87 anni residente nella provincia del Sud Sardegna, e tre uomini di 79, 85 e 88 della provincia di Oristano. I nuovi casi accertati sono 347 (+ 43), di cui 312 diagnosticati con antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.656 tamponi. Il tasso di positività scende dal 12,5 al 9, 4 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 7, cresce invece quello in area medica, in totale 75 (+ 4). In calo i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 4.663 (- 305).