Controlli del Corpo Forestale, sequestrati 13kg di molluschi

Il personale del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Oristano insieme al personale della Asl di Oristano, nei giorni scorsi ha effettuato una serie di controlli presso alcuni esercizi pubblici.

Nella cucina di un locale della costa oristanese è stata riscontrata la presenza di murici spinosi pronti per la lavorazione e per la successiva somministrazione ai clienti risultato oggetto di pesca illegale e senza etichettatura per la certificazione di provenienza.

I molluschi, per un totale di oltre 13 kg, sono stati sequestrati, per il titolare del ristorante multa da 1.500 euro.Gli agenti del Corpo Forestale proseguiranno le indagini per identificare il pescatore che ha consegnato il prodotto.

Si confida anche nel senso civico dei cittadini che possono segnalare al numero verde 1515 le situazioni ritenute illecite, nonché qualsiasi elemento utile per individuare i trasgressori.