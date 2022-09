Covid, contagi ancora in calo nell'isola

Numeri in ulteriore miglioramento sul fronte della pandemia secondo l'ultimo rapporto Gimbe. Il monitoraggio della fondazione relativo alla settimana fra il 31 agosto e il 6 settembre evidenzia nell'isola una diminuzione sia dei casi attualmente positivi al Covid ogni 100 mila abitanti (550), sia dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (-22,8 per cento). Sotto la media nazionale la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica (5,2%) mentre restano sopra al dato italiano i ricoveri in terapia intensiva (2,9 per cento). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la quota di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,9% (media Italia 9,7%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari al 2,2 per cento. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è invece del 12,6 per cento (media italiana 17,7%).