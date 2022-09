Covid, in Sardegna nuovi casi in calo del 18% casi

La curva dei contagi covid in Sardegna punta ancora verso il basso. Nella settimana dal 7 al 13 settembre sono diminuiti del 18,2% i nuovi casi rispetto alla settimana precedente e si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (361). Lo rileva la fondazione Gimbe nel consueto report settimanale. Per quanto riguarda i ricoveri, restano sotto la media nazionale i posti letto in area medica (4,7%) mentre sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti Covid. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10% (media Italia 9,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari al 2%.

Contagi in frenata confermati nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale i nuovi casi accertati sono 304 (- 61) su 2414 tamponi processati. Si registrano altri 4 decessi per Covid: una donna di 94 anni e tre uomini di 77, 78 e 88, tutti residenti nella provincia di Oristano. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( +2), quelli in area medica 71 (- 4). In calo i casi di isolamento domiciliare, in tutto 4.968 (- 228).