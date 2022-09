Covid, rallenta la corsa del virus

In linea con la tendenza nazionale, anche in Sardegna rallenta la circolazione del virus. Il bollettino delle ultime 24 ore registra 297 nuovi positivi in calo di 31 contagi. Scendono anche i decessi da sei a due: un uomo di 88 anni della provincia di Sassari e uno di 91 dell'oristanese.

Il tasso di positività scende così sotto il 10 per cento dall'11, 2. Alleggeriti anche i reparti in area medica dove sono ricoverate 77 persone (-4) , sei i pazienti in terapia intensiva. Calano anche le persone in isolamento domiciliare, in tutto 6.848.