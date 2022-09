Riapre il servizio di rianimazione. La carenza di personale è stata tamponata con il sistema delle turnazioni per i prossimi quindici giorni. E' un tassello fondamentale per riprendere le attività chirurgiche. I sindacati premono perché continuino ad arrivare figure specialistiche, come i radiologi, e auspicano il reintegro dei chirurghi trasferiti temporaneamente per emergenza al Sirai di Carbonia. L'obiettivo è anche la riapertura totale del Pronto Soccorso.