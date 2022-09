Dinamo batte Tortona e vola in finale di Supercoppa

La Dinamo Banco di Sardegna dà subito spettacolo nella Supercoppa italiana, vincendo la semifinale contro Tortona per 84-83 e conquistando la finale che si giocherà Giovedì alle 20.45 contro la vincente fra Milano e Virtus Bologna. Al primo appuntamento ufficiale della stagione 2022-23, giocato al PalaLeonessa di Brescia, Sassari non stecca e pur evidenziando qualche limite di condizione e di intesa, più che normali all'inizio della stagione agonistica, mette sul parquet carattere, esperienza e talento che valgono la vittoria in una partita tiratissima fino all'ultimo secondo.

Gara decisa negli assalti finali dalla precisione e freddezza del 'cecchino' Bendzius, che a 11 secondi dal termine mette a segno la tripla del sorpasso su Tortona, e dalla fisicità esplosiva del centro statunitense Chinanu Onuaku, che respinge con una stoppata da antologia l'ultimo tiro di Christon a fil di sirena.

I biancoblu di coach Piero Bucchi si iscrivono così alla finale che potrebbe portare a Sassari la terza Supercoppa.