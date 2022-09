Dinamo, le tre squadre si presentano ai tifosi

L'appuntamento tradizionale con il suo pubblico mancava da due anni, causa Covid. Finalmente la Dinamo ha potuto riabbracciare i tifosi per la presentazione delle squadre alla città, in piazza Moretti. Madrina della serata, come d'abitudine, Geppi Cucciari. Tre i roster che hanno incontrato il popolo biancoblù. Oltre a quello maschile, guidato da coach Bucchi e in gran parte riconfermato rispetto alla scorsa stagione, anche la formazione femminile e quella in carrozzina di Bisin. Tante le novità in casa Dinamo Women che, a parte la riconferma di coach Restivo, ha presentato una squadra rivoluzionata. I tre team competeranno tutti nella massima serie e parteciperanno alle coppe continentali. "Siamo contenti della squadra fatta - ha commentato dal palco il general manager Federico Pasquini - abbiamo fatto le scelte giuste per una stagione molto compressa che già nei primi mesi propone gare importanti per campionato e coppa europea".