Elezioni, Enrico Letta domani in Sardegna

Dopo Matteo Salvini e Giorgia Meloni, è la volta di Enrico Letta. Domani il segretario del Partito Democratico sarà in Sardegna per la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. La giornata sarda del leader dem comincerà alle 11 a Cagliari con una conferenza stampa nella storica sede del Pd in via Emilia, accompagnato dal segretario regionale Emanuele Cani e dai candidati nei collegi sardi. Il programma prevede poi alle 12 un incontro con i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro. Alle 14 è fissata una riunione con i segretari di Cgil, Cisl e Uil, alle 15 è previsto l'incontro con il gruppo consiliare del Pd mentre alle 16 Letta si vedrà con i sindaci e gli amministratori locali dem per poi chiudere la giornata cagliaritana con un comizio in piazza del Carmine dalle 17.30. Subito dopo partenza per Sassari dove alle 20.30 è atteso al teatro Verdi per un incontro con i cittadini.