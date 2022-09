Entrano nell'area del poligono di Quirra, 5 indagati

Senza autorizzazione, sono entrati all'interno dell'area interdetta del Poligono militare di Perdasdefogu, ma sono stati bloccati dai carabinieri della 'polizia militare'. Quattro allevatori e un operaio, tra i 18 e i 70 anni, sono stati denunciati per ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

I cinque sono stati sorpresi nell'area del demanio militare del poligono interforze sperimentale Salto di Quirra, due in località "Sa Fraigada", gli altri tre in zona "Torri" in agro del Comune di Villaputzu.