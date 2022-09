Febbre del Nilo, settimo caso isolato nell'Isola

Il virus della Febbre del Nilo è stato isolato in un campione biologico prelevato a una donna di Marrubiu, ricoverata all'ospedale Brotzu di Cagliari. E' il settimo caso in Sardegna, stando ai dati dell'ultimo bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. La segnalazione è arrivata alla Asl di Oristano nella serata del 27 e subito il dipartimento di Prevenzione ha segnalato al Comune la circostanza. Il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, ha emanato un'ordinanza con le norme di comportamento per cittadini e imprese e previsto, in collaborazione con la Provincia di Oristano, di avviare le operazioni di disinfestazione e di lotta agli insetti.