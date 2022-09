Fiamme nella notte a Stampace, a fuoco un palazzo

Un grosso incendio è divampato intorno alle 3 di notte in un palazzo nel quartiere di Stampace a Cagliari, all'angolo fra via Nazario Sauro e via Mameli. Le fiamme si sono sviluppate al secondo piano, probabilmente a causa di un corto circuito, e ne hanno coinvolti altri due: l'edificio è adibito a uffici e ambulatori e fortunatamente al suo interno non si trovava nessuno, non sono state dunque necessarie evacuazioni.