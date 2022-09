Frontale auto-furgone, 5 feriti alle porte di Arzachena

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale sulla provinciale 59 che dall'Orientale Sarda porta verso la Costa Smeralda. Per cause ancora da accertare, verso le 7.30 del mattino, un'auto e un furgone hanno impattato violentemente e le 5 persone che si trovavano all'interno delle due vetture sono state trasportate con altrettante ambulanze del 118. Sul posto, in località Cascioni, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza gli automezzi e bonificato l'area, mentre alla Polizia di Stato è affidato il compito di accertare la dinamica dell'incidente.