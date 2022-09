Fuoco vicino alle case, pomeriggio di paura a Bosa

Case evacuate e gente in fuga a Bosa dove un grosso incendio è divampato nel tardo pomeriggio. Le fiamme hanno interessato molti ettari di bosco e macchia mediterranea. Sono intervenuti subito i mezzi della protezione civile regionale e i vigili del fuoco ma i soccorsi sono stati molto difficoltosi poiché l'area non è facilmente raggiungibile. L'allarme è rientrato quando, in serata, tutta la zona è stata interessata da forti piogge.