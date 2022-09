Giù contagi e ricoveri in Sardegna

La discesa continua lenta, ma costante. Non solo nei contagi da covid, fermi a 390 casi in 24 ore su 3552 tamponi processati, ma anche nella pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno rispetto a ieri, e quelli in area medica sono 89, con due pazienti in meno. Calano di 304 unità le persone in isolamento domiciliare, in tutto 9554. Il tasso di positività è passato dal 14,7% al 10,9%. Ma c'è da segnalare un decesso, una donna 88 anni, residente nella provincia di Sassari.