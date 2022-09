Serramanna in festa per Giorgia Trudu che ad appena 17 anni ha vinto con la Nazionale italiana i campionati del mondo di bocce, specialità Raffa. La squadra di Giorgia ha sconfitto l’Austria in finale. Sui social i complimenti del sindaco Gabriele Littera: "Tutta Serramanna è in festa e gioisce per Giorgia Trudu, classe 2004, della Asdcb Serramanna, vincitrice del titolo mondiale di Bocce contro l’Austria – ha scritto il primo cittadino – complimenti da tutti noi!”.