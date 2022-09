Giustizia climatica: sciopero e corteo degli studenti a Cagliari

Anche a Cagliari come in altre 70 città italiane studenti e studentesse sono scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima promosso dal movimento Fridays for Future. Nel capoluogo, in piazza Garibaldi, si sono dati appuntamento circa 300 tra studenti, docenti, cittadini e rappresentanti di varie associazioni ambientaliste e del mondo del volontariato. Da qui è partito un corteo per le vie della città con cartelli e slogan: dalla richiesta di "Giustizia climatica" all'appello a ridurre gli sprechi, anche perché “non c'è un pianeta B” nel quale l'uomo possa abitare. Sono stati ricordati gli studenti morti durante stage in aziende. Oggi in adesione al movimento Fridays for Future anche uno sciopero della scuola proclamato dalla Cgil.