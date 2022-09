Grillo: la mamma di Ciro in tribunale per testimoniare

Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro, è arrivata al Tribunale di Tempio Pausania dove testimonierà in aula al processo che vede imputato il figlio e tre suoi amici (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria) accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze. Violenza che, secondo l'accusa, si sarebbe consumata la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo, in un residence di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Parvin Tadjk è entrata nel tribunale evitando i giornalisti e senza rilasciare nessun commento. Nel corso delle indagini la donna, che la notte della presunta violenza dormiva nella casa accanto a quella dei ragazzi, aveva già dichiarato agli inquirenti di non avere sentito o vista nulla di anomalo o sospetto.