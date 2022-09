I rossoblù aspettano il Bari

L'obiettivo è la terza vittoria consecutiva per un Cagliari che vuole lanciare un messaggio a Reggina e Brescia: anche le due capolista della serie B saranno impegnate in casa, rispettivamente contro Cittadella e Benevento. Occorre imporre un ritmo sostenuto per fare selezione in campionato, ma l'avversario di sabato alla Domus, il Bari dell'ex Olbia Mignani, è una squadra ancora imbattuta: due vittorie e tre pareggi per una neopromossa le cui ambizioni sono garantite dalla proprietà, il patron del Napoli De Laurentiis. I pugliesi hanno il secondo attacco del campionato, dopo quello della Reggina, nonché il capocannoniere, il marocchino Cheddira. In rosa anche il colombiano Ceter, che in Sardegna ha lasciato tracce trascurabili. Nel Cagliari l'unico assente sarà lo squalificato Obert. Al suo posto, probabilmente, sarà inserito Barreca. La partita sarà arbitrata da Francesco Fourneau: unico precedente con i rossoblu, il pareggio interno per 2 a 2 contro lo Spezia della scorsa stagione