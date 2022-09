Verso la scelta dei deputati

La Sardegna eleggerà 16 parlamentari, 9 in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Dal proporzionale usciranno 7 deputati e 3 senatori, dal maggioritario 4 deputati e 2 senatori.

I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari - Olbia - Alghero, Nuoro - Oristano - Ogliastra, Sulcis - Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: Sud Sardegna e Nord Sardegna.

Procede più lentamente rispetto allo scrutinio per il Senato, lo spoglio delle schede rosa. Le sezioni scrutinate dopo quasi 6 ore sono 1217 su un totale di 1836. In testa la coalizione di Centrodestra (41,17%), seguono Centrosinistra (26,49%), Movimento Cinque Stelle (21,76%), Azione Italia Viva Calenda (4,57%), Per l'Italia con Paragone (2,37%), Italia Sovrana e Popolare (1,55%), Unione Popolare con De Magistris (1,54%), Vita (0,56%).