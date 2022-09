Fratelli d'Italia primo partito in Sardegna, secondo il Movimento 5 stelle: eletti 16 parlamentari

Come a livello nazionale, nell'isola la coalizione di centrodestra si conferma vittoriosa- al momento con 260.819 voti è al 41,28%- seguita dalla compagine del centrosinistra (166.449 voti, a quota 26,35%). Ma il risultato che più fa rumore è quello dei pentastellati, con il partito di Giuseppe Conte che al momento è al 21,77%, e, con 137.535 preferenze, si propone come seconda forza in Sardegna. Praticamente definito anche il quadro dei nuovi 16 parlamentari sardi: per quanto riguarda i collegi uninominali, andranno a palazzo Madama Antonella Zedda e Marcello Pera (Fdi), alla Camera Ugo Cappellacci (Forza Italia), Gianni Lampis (Fdi), Barbara Polo (Fdi) e Dario Giagoni (Lega). Per i plurinominali, al Senato Giovannino Satta (Fdi), Marco Meloni (Pd), Ettore Licheri (M5s, candidato però anche in Piemonte. Nel caso, lascerà il posto in Sardegna a Sabrina Licheri). Alla Camera, via libera a Salvatore Deidda (Fdi), Paola Frassinetti (Fdi, anche in questo caso con la doppia candidatura. Pronto a subentrare Francesco Mura), Pietro Pittalis (Fi), Silvio Lai (Pd), Romina Mura (Pd), Alessandra Todde (M5s) ed Emiliano Fenu (M5s).