I Vigili del Fuoco salvano un cane ferito

Era finito in in un canale che sfocia nel fiume Riu San Giovanni, a Musei, ferito a una zampa. La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta, dopo la segnalazione di alcuni passanti, per portare in salvo l'animale. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del cane che, fortunatamente, si trovava in un punto, in cui il livello dell'acqua non era più alto di 20 centimetri. L'animale è stato poi affidato al personale della Asl locale e alle cure di un veterinario.