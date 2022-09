"Il disastro del Moby Prince causato da una terza nave"

È stata presentata poco fa alla Camera dei Deputati la relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sul caso del disastro del traghetto, su cui il 10 aprile 1991 morirono in un incendio 140 persone. Tra le nuove risultanze, il fatto che a far collidere con la petroliera il traghetto diretto a Olbia da Livorno fu la presenza di una terza nave, che però non è stata identificata. La relazione della commissione è stata approvata all'unanimità.