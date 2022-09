Il mondo agricolo fa i conti con le sfide del futuro

Intanto, Coldiretti ha indirizzato una lettera aperta al mondo politico in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre chiedendo, per l'isola, contingenza e programmazione, impegni seri e leali e misurabili: "Burocrazia, cambiamenti climatici, caro materie prime ed energetico, acqua, cibo. Sono temi fondamentali per la Sardegna e per l'agricoltura in particolare che, secondo l'ultimo rilevamento rischia di perdere un'azienda su 10 in quanto chiuderà entro la fine dell'anno perché non riesce a fare quadrare i conti", si legge nel documento. Per questo, è l'appello dell'organizzazione, "è necessaria l'apertura del cantiere Sardegna per un progetto green di sovranità alimentare ed energetica, i cui tasselli sono acqua, cibo, energia, burocrazia e trasporti".