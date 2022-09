Il piccolo Mattia portato via da una valanga di acqua e fango

Non è ancora stato ritorvato il bambino di 8 anni di origini sarde disperso da ieri sera. A dare l'allarme era stata la madre del bambino, Silvia Mereu, farmacista, la cui auto è stata travolta dal fiume in piena che ha devastato il comune di Barbara, in provincia di Ancona. La donna, i cui genitori sono originari di Urzulei, si stava recando dalla madre. Secondo il racconto dei testimoni Silvia Mereu sarebbe scesa dall'auto tenendo il figlio per mano, ma i due sono stati travolti da una valanga di acqua e fango. La donna è stata trovata a un chilometro e mezzo di distanza, su un cumulo di detriti, ma del piccolo Mattia non c'era più traccia. Le ricerche sono andate avanti per tutto il giorno senza esito.