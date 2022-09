Successo davvero da incorniciare per l'Italbasket agli Europei: i ragazzi di Pozzecco battono in rimonta la Serbia, grande favorita per la finale. Finisce 96 a 84, si va ai quarti di finale. Ottima prestazione di tutta la squadra ma in particolare del play sassarese Marco Spissu, autore di 22 punti, il migliore degli azzurri, e trascinatore insieme a Melli. I quarti di finale si giocheranno contro la Francia.