In 2mila per la presentazione della Torres

Piazza Tola, a Sassari, si è riempita di tifosi sorridenti per la presentazione della Torres che quest'anno parteciperà al campionato di serie C. In 2mila si sono radunati per la festa che segna l'avvio della nuova avventura per la squadra. Sul palco sono sfilati la proprietà, i dirigenti, i tecnici, i responsabili dei settori giovanili, senza dimenticare lo staff medico e amministrativo, insomma tutta la famiglia della Torres, compresa la squadra che così saluta la città e si prepara ad affrontare la prima sfida del gruppo B, quella di domenica prossima, fuori casa, contro l'Entella.