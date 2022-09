In casa con un'anfora romana, denunciato imprenditore residente nel nuorese

Un imprenditore del nuorese residente nel capoluogo barbaricino è stato denunciato per detenzione illecita di beni culturali dopo la scoperta, nella propria abitazione, di un'anfora di età romana. Secondo le Fiamme Gialle si tratta di un manufatto in terracotta di grande interesse culturale ed archeologico forse rinvenuto in mare. I successivi accertamenti degli esperti della Soprintendenza hanno confermato essere un'anfora del tipo Dressel risalente all'età imperiale, totalmente integra ed in ottimo stato di conservazione.