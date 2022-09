In discesa nuovi casi e ricoveri

Sono 381 i nuovi casi accertati di covid in Sardegna su un totale di 2715 tamponi processati, con un tasso di positività che scende dal 18,6% al 14%. Il virus continua ad arretrare, ma si segnalano due vittime in 24 ore: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano. Nei reparti di terapia intensiva i pazienti ora sono 6 (-1), mentre in area medica sono 58 (-7). In calo anche le quarantene: 4095 casi di isolamento domiciliare (-111).