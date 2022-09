Per la Sardegna nessun decesso da Covid segnalato nell'ultimo bollettino regionale e i casi che si attestano sotto quota 500. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi con un tasso di positività che passa dal 20,5% al 16,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+1), mentre quelli in area medica sono 60 (+4). Aumentano le persone in quarantena: 4262 sono i casi di isolamento domiciliare, con una crescita di 130 unità rispetto a ieri.