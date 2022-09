Incidente stradale, moto prende fuoco

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 in Via della Pineta, a Cagliari, all'altezza del distributore di fronte all'ex teatro Alfieri. Un'auto uscita dalla stazione di servizio, ma dal varco di ingresso, ha preso in pieno una moto che proveniva da fuori citta', in direzione centro. Il centauro è stato sbalzato dalla sella, il mezzo è andato a sbattere contro la saracinesca di una pasticceria e ha preso fuoco. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasporttao in ospedale. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia.