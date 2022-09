Investe con l'auto un uomo e si allontana senza prestare soccorso

Un uomo di 45 anni è stato investito sulle strisce pedonali in via Is Mirrionis da un'auto, il cui conducente non si è poi fermato a prestare soccorso. L'investitrice, una donna di 26 anni, nella notte si è poi presentata negli uffici della questura di Cagliari. La vittima è stata soccorsa dal 118, allertato da alcuni abitanti della zona che avevano sentito il forte impatto, ed è stata trasportata in ospedale Brotzu, dove si trova ricoverata in fin di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale. Dopo gli accertamenti necessari, gli investigatori della Squadra Mobile hanno denunciato la conducente, una donna cagliaritana di 26 anni, per omissione di soccorso e lesioni gravissime.