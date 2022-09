Investita da un'auto a Sassari

C'è stato un grave incidente stradale questa mattina a Sassari. Una donna di 22 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce in via Grazia Deledda. La giovane ha riportato ferite alla base del cranio. L'automobilista si è subito fermata per soccorrerla. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale di Sassari e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale, al Santissima Annunziata, in condizioni gravi.