Investito in via Is Mirrionis: muore in ospedale

Le sue condizioni erano subito apparse gravissime ma ha resistito cinque giorni in ospedale, el reparto di Rianimazione del Brotzu. Gianluca Tolu, 45 anni di Cagliari, era stato investito nella notte tra mercoledì e giovedì mentre attraversava via Is Mirrionis. Era sulle strisce pedonali quando un'auto gli era piombata addosso. Alla guida una donna di 26 anni che si era allontanata per poi presentarsi in Questura. Era stata denunciata per lesioni gravissime e omissione di soccorso ma la sua posizione potrebbe ora aggravarsi. In un primo momento Tolu, soccorso dopo l'allarme dato da alcuni residenti della zona, sembrava essere vittima di un pestaggio: una volta appurato grazie alle indagini di polizia municipale e squadra mobile che si trattava di un investimento, erano scattate le ricerche dell'auto pirata.