La lite sfocia nel sangue, accoltellato un giovane in piazza del Carmine

Una violenta discussione tra due giovani originari del Gambia è sfociata in un accoltellamento. L'episodio è avvenuto intorno alle 21 in piazza del Carmine a Cagliari, dove al culmine della lite uno dei due uomini che si stavano fronteggiando ha estratto dalla tasca un coltello, colpendo l'altro a una guancia. Il ferito è stata trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con una profonda lesione al viso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari. I poliziotti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno avviato le indagini per individuare l'autore dell'aggressione, scappato dopo il ferimento.