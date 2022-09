Si chiude la terza edizione del progetto Sinis Sentinels a Cabras, per la prima volta in collaborazione con Legambiente. L'associazione ambientalista ha organizzato i campi di volontariato, come accade già un altre parti d'italia. Sono stati 85 volontari provenienti da tutto il Paese e tre anche dall'estero. Tra i risultati, sono 100mila i mozziconi di sigaretta raccolti, 720 i chili di sabbia recuperati dalle docce e 13 i furti di granelli sventati sugli arenili.