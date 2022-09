Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa della moglie di Fabio Liverani, allenatore del Cagliari. Proprio la società rossoblu ha voluto rivolgere a Liverani un messaggio pubblico di cordoglio: “Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica”, ha scritto la società per esprimere vicinanza, come fatto anche in queste ore dal Lecce e dalla Lazio.