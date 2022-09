Magazzino infestato dalle blatte, blitz in un ristorante di Cagliari

C'è anche il deposito di un ristorante di Cagliari tra le 240 imprese sospese nell'ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri del Nas in tutta Italia nell'attività cosiddetta "Estate tranquilla 2022". I militari del Nas di Cagliari hanno ispezionato il ristorante, poi sono scesi nel magazzino che era stato realizzato senza alcuna autorizzazione. All'interno c'erano frigoriferi pieni di alimenti circondati da insetti e blatte. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 200 chili di prodotti alimentari, tra pesce, creme, carne e verdure. Per il titolare scatterà una sanzione. Il deposito è stato sospeso in attesa che vengano ripristinate le condizioni igienico sanitarie corrette.