Malore in mare, turista francese muore a Porto Pino

Un turista francese di 84 anni, in vacanza in Sardegna, è morto dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno a Porto Pino, località nel Comune di Sant'Anna Arresi. L'uomo, che si trovava in vacanza da alcuni giorni nell'Isola, ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi. Ma dopo essersi allontanato dalla riva, forse a causa dello sbalzo termico, si è sentito male. Le altre persone che si trovavano in spiaggia lo hanno subito soccorso e portato a riva. Sul posto sono arrivati il 118 con un'ambulanza e l'Elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, ma non c'è stato nulla da fare. Sono anche intervenuti i carabinieri.