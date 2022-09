Maltempo, allerta sull'isola per piogge e temporali

La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per piogge e temporali valido sull'isola dalla mezzanotte di oggi, 28 settembre, fino alla mezzanotte di domani. In particolare, è stata emessa un'allerta gialla, corrispondente a criticità ordinaria, per rischio idrogeologico e temporali su Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro e di allerta arancione, corrispondente a criticità moderata, per rischio idrogeologico sull'area di Montevecchio Pischinappiu. Nell'arco della giornata di domani - si fa sapere - sono previste sulla Sardegna occidentale precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente elevati. Saranno possibili temporali forti isolati, ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e grandinate.