Meloni a Cagliari: "Pronti alla sfida del governo"

Giorgia Meloni è pronta alla sfida del governo. “I sondaggi ci danno in vantaggio e a sinistra c’è molto nervosismo”, dice dal palco di piazza del Carmine, a Cagliari, la leader di Fratelli d’Italia, che però non promette miracoli in caso di vittoria elettorale. “Diremo le cose come stanno e se ci saranno da assumere scelte impopolari, assicura, lo faremo nell'interesse della nazione”.

Verità, buonsenso, merito: a Cagliari Meloni conferma le parole d’ordine del suo programma di governo, dove c’è spazio per il taglio delle tasse sul lavoro ma non per il reddito di cittadinanza, una misura definita “ingiusta e culturalmente sbagliata”.

Quasi 3 mila le persone arrivate in piazza del Carmine per ascoltare la leader di Fratelli d'Italia che in apertura di comizio ha un breve botta e risposta con un giovane salito sul palco sventolando una grande bandiera arcobaleno per rivendicare i diritti della comunità Lgbt+. Anche durante l’intervento di Meloni non sono mancate le contestazioni: trenta le persone identificate dalla Digos, quattro le denunce.