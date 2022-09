Mezzi aerei per spegnere le fiamme a Galtellì, Sassari e Burgos

I mezzi aerei della flotta antincendio sono intervenuti per spegnere le fiamme nelle campagne di Galtellì, dove, oltre alle squadre a terra, è entrato in azione un elicottero proveniente dalla base di Farcana. A Sassari è stato invece un elicottero decollato da Bosa a tenere a bada le fiamme in località "Pala san Francesco". Il terzo intervento aereo della giornata ha interessato le campagne di Burgos. I tutto in 24 ore sono stati 10 i roghi che gli uomini e i mezzi della macchina antincendi regionale hanno dovuto fronteggiare.