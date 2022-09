Morto ex assessore socialista Peppino Balia

E' morto all'età di 79 anni, l'ex presidente del gruppo della Federazione dei socialisti democratici in Consiglio regionale, Peppino Balia. Ex assessore regionale dell'Urbanistica, finanze e enti locali nella terza giunta presieduta da Antonello Cabras, Balia, originario di Mamoiada, è spirato nella sua casa a Nuoro. Era entrato nel Consiglio regionale per la prima volta nel 1994.