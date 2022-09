Nell'Isola al voto il 53,2% degli aventi diritto, Centrodestra in testa

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, in Sardegna è andato alle urne il 53,2% degli aventi diritto di fronte al 64% della media nazionale. Un crollo del 12,3% rispetto alle politiche del 2018 che colloca l'Isola in penultima posizione davanti soltanto alla Calabria (50,75%). La provincia dove è stata registrata l'affluenza più alta è Cagliari: 56,46%. Seguono Sassari 53,10%, Sud Sardegna 51,89%, Oristano 50,87%, Nuoro 50,29%. Dopo le 23 è cominciato lo spoglio nelle 1.836 sezioni.

La Sardegna eleggerà 16 parlamentari, 9 in meno rispetto al passato. Dal proporzionale usciranno 7 deputati e 3 senatori, dal maggioritario 4 deputati e 2 senatori. I collegi sono sei: per Montecitorio: Sassari - Olbia - Alghero, Nuoro - Oristano - Ogliastra, Sulcis - Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: Sud Sardegna e Nord Sardegna.